شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، إن جمهور الزمالك الأكثر شعبية وجماهيرية من جمهور الأهلي. وأوضح «تيجانا الكرة المصرية»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر: «جمهور الأهلي والزمالك متساويان في مصر وهذا ما ألمسه وأشعر به في الشارع، ولكن جمهور الزمالك في الدول العربية وأفريقيا يفوق جمهور الأهلي بمراحل». وأضاف: «جمهور الزمالك أكبر من جمهور الاهلي والنسبة عالية جًدا». الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.