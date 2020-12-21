شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يوضح سبب رفص الزمالك ضم صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه كان من الصعب انضمام صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، وسيراميكا كليوباترا الحالي، للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأكد «يوسف»، في تصريحات متلفزة، أن «صالح لاعب مميز فنيًا، ولكن الزمالك كان صعب أن يضمه خلال الفترة الماضية نظرًا لعدم مشاركته مع ناديه السابق في اللقاءات، صالح لازم يطلع نادي يلعب فيه الأول».