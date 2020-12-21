شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يقهر نابولي بثنائية في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق لاتسيو على ضيفه نابولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بالأسبوع الـ13 في الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب (الأوليمبيكو)، سجل هدفي اللقاء كل من تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 9 ولويس ألبرتو في الدقيقة 56. بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز الخامس.