شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية مصرية تفاوض المدرب التاريخى لمنتخبات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس 3 أندية مصرية تلعب فى الدورى الممتاز، للتعاقد مع حكيم شاكر، المدرب التاريخى للمنتخبات الوطنية العراقية، لتولى الإدارة الفنية لأحدهم لاستكمال مشوار الموسم الكروى الجديد.

وبحسب ما أكده محمد أبو جندى، وكيل اللاعبين ووكيل حكيم شاكر، فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى، هناك 3 عروض من أندية بالدورى المصرى للتعاقد مع المدرب ولكن لم نصل إلى إتفاق نهائى، مضيفا وجود عرض من نادى فى الدورى السعودى وآخر فى الإمارات مؤكدا أن حكيم شاكر مشروع تدريبى طويل الأجل.

من جانبه، أكد حكيم شاكر، فى تصريحات لقناة الأهلى، أن العيب الواضح فى الكرة المصرية يخص الأندية المصرية صاحبة التاريخ التى تبحث عن الإنجاز المحلى فقط ومن الخطأ عدم وصول طموحاتهم إلى التتويج بالدورى والكأس المحلى فقط دون النظر إلى أمجاد قارية فى بطولات دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية ولا بد من وجود الأربعة الكبار ضمن نهائيات البطولات الإفريقية.

وأضاف شاكر فى حديثه قائلا: "الجوهرى كان مدرب عظيم وملك التوقعات وتعلمت منه الكثير ولا يزال فى قلبى وعقلى وأجبرنى على التوقع فى الكرة رغم أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات.

وتابع الكرة المصرية مشابهة تماما للكرة العراقية بنفس طريقة وأسلوب اللعب والفارق فقط فى الإدارة لأن المسئولون فى مصر يملكون فكر احترافى فى الأندية والمنتخبات ووجود الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا شىء جيد يحسب للمنظومة المصرية

واستكمل حديثه : "المنتخبات العربية مليئة بالمدربين الرائعين مثل حسن شحاتة وجمال بلماضى، وعملت على النواحى النفسية مع الفنية للاعبين كأسلوب جديد ضمن علم النفس الرياضى لمساعدة اللاعبين، مضيفا لقبت بالمدرب التاريخى بعد تأسيس منتخب عملاق لا ينسي.

وزاد فى قوله: "أسوء منظمة كروية فى العراق منذ 2014 حتى 2019 بسبب المجاملات والمحاباة وأتمنى فى الأيام القادمة عودة الكرة العراقية إلى أمجادها مضيفا عملت 5 سنوات مع منتخب العراق بدون مقابل مادى وحصلت على أحكام قضائية فى صالحى ولكن لم أتقاضى أية أموال".

وأتم فى عام 2014 كنت المدرب الأول فى آسيا بالنتائج وكنت إستحق جائزة الأفضل وتم ترشيحى وفاز بها مدرب كورى ضمن اختيارات الكونجرس الآسيوى ولكن الشيخ سلمان الصباح رئيس الاتحاد الاسيوى قابلنى بعدها وأبلغنى بأنى استحق جائزة أفضل مدرب حينها ولكن لاعتبارات أخرى لم أفز بها.