شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: محمود الخطيب قيمة كبيرة وكلنا بنحبه وجمهور الأهلى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، على قيمة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وأن كل الناس بتحبه، مؤكدا أن جمهور النادى الأهلى عظيم.

وقال إسماعيل يوسف فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: أن محمود الخطيب رئيس الأهلى شخصية محترمة وقيمة كبيرة وكلنا نحبه ونقدره، وأن جمهور النادى الأهلى جمهور عظيم وهو السبب في بطولات الأحمر طوال تاريخه".

وأضاف إسماعيل يوسف: "شعبية الأهلى والزمالك في مصر متساوية، ولكن في الخليج وأفريقيا شعبية الزمالك أعلى، مضيفا أن جمهور نادى الزمالك أعظم جمهور في العالم ولو هتكلم عليه مش هقدر أوفى حقه".

وأوضح تيجانا: " لازم الفترة الحالية يكون في هدوء والعلاقات تكون طيبة بين الناديين الكبيرين، ويجب على الإعلام في القطبين العمل على تهدئة الأجواء، والإعلام يتناول الموضوعات بمناصفة وعدالة".

وتابع إسماعيل يوسف: "لم أتوقع رحيل كهربا عن الزمالك بهده الطريقة، وهذه الطريقة لا تليق بالزمالك ولا بنادى الأهلى، وعقده مع الزمالك سليم 100%، وكهربا نسى أنه كان يجدد تعاقده مع كل سنة إعارة، ومفيش حد كان بيسخن مرتضى منصور عليه وبالعكس المجلس كله كان بيحبه".

وأضاف تيجانا: نادى الزمالك به لائحة تطبق على اللاعبين والنظام سر الفوز بالبطولات، وشيكابالا لم يتأخر دقيقة واحدة على مدار ثلاث سنوات داخل نادى الزمالك ووجوده وطارق حامد وجنش ساعد اللاعبين كثيرا بالزمالك".

وتابع إسماعيل يوسف: عبد الله السعيد اللاعب الوحيد اللى كان ممكن يلعب من الأهلى فى الزمالك وأحمد فتحى كان ضمن اهتمامات الزمالك، لأن عبد الله السعيد كانت لديه رغبة فى اللعب للزمالك ومن أول يوم كان العرض 40 مليون جنيه وهو موافق على العرض".

وأوضح تيجانا: الزمالك كان الأفضل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وغاب عنه التوفيق، وتأثر بغياب الونش وأوباما وعبد الله جمعة، على عكس الأهلى الذى لم يتأثر بغياب اللاعبين حتى أليو ديانج لوجود حمدى فتحى والسولية، ولو هختار لاعب من الأهلى يلعب للزمالك هيكون ديانج لأنه لاعب جامد جدا ويمتلك قدرات كبيرة وسنه صغير".