شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 / 12 / 2020 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 21 / 12 / 2020 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى باستاد كلية الشرطة بالعباسية، ومباراة الجونة والإسماعيلى على استاد خالد بشارة، ومباراة المصرى البورسعيدى وأسوان على استاد برج العرب بالإسكندرية فى افتتاح مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى

تقام مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين خسر في الأولى وتعادل في الثانية وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة الجونة والإسماعيلى

تقام مباراة الجونة والاسماعيلى في الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب مباراتين تعادل فيهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه مثلهم ، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعد أن لعب مباراتين تعادل فيهم وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وأسوان

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وأسوان في السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز تماسيح النيل على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة .

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب مباراتين تعادل فيهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه مثله ، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.