شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: عودة سيسيه للزمالك غير مطروحة ولا أرغب فى رحيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه غير مطروحة مضيفا:" فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك غير موجودة، وباتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للأبيض فى الانتقالات الشتوية".

تابع المشرف العام على الكرة بالزمالك فى تصريحات تلفزيونية:"من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك لأنه بالتأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكى ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذى أصبح من نجوم زعيم الثغر".

أكد أشرف قاسم، أنه يتمسك بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال الفترة الحالية مواصلا:" مصطفى محمد يملك طموح كبير ويرى دائما محمد صلاح امام عينيه ولكن الزمالك لابد أن يوفر بديلا اولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع فى ازمة بالمنطقة الهجومية، لذلك قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين فى مصر، فلابد أن يكون القرار هادئ ومدروس".

وأكمل: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال أمامه اولمبياد وفرصة كبيرة له أن يراه العالم اجمع سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضى جميع الأطراف".

وتلقت اللجنة التى تدير نادى الزمالك عرضا وصفه بعض مسئولو النادى بـ"الهزلي" لكون قيمته 2.5 مليون دولار، لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر وذلك من أحد الأندية الفرنسية، وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هذا العرض لا يليق باللاعب لذا سيتم رفضه، خاصة أن اللاعب تلقى عروضا من أندية تركية لضم اللاعب بقيمة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وأضاف المصدر ذاته أنه تواجد وسيط لإتمام الصفقة فى الساعات الماضية بمقر نادى الزمالك من أجل التفاوض حول العرض وإتمام انتقال اللاعب إلى الدورى الفرنسى، وأوضحت له إدارة النادى إنه سيتم تحويل العرض إلى اللجنة التنفيذية لكرة القدم برئاسة أيمن يونس، من أجل دراسته والرد عليهم بشكل رسمى خلال 48 ساعة، مع التأكيد أن القيمة المالية ليست مقبولة لذا سيكون الاتجاه رفضه خاصة فى ظل المستويات التى قدمها اللاعب مع الفريق على الصعيد المحلى والقارى وكذلك تواجده ضمن صفوف منتخب مصر إلى جانب تألقه القوى مع المنتخب الأولمبى.

فيما اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادى واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم، وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادى فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم وأيمن يونس وحسين السيد ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.