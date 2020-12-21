شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: أتمنى انتقال محمد صلاح لريال مدريد ومباراة القمة ستؤجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو الدهب، نجم الاهلي والكرة المصرية السابق، أنه يتمنى رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول الإنجليزى وانتقاله إلى ريال مدريد الإسبانى، مضيفا: "أتعجب من عدم تصويت يورجن كلوب مدرب الفريق لـصلاح فى جائزة الأفضل فى العالم، وصلاح سيكون إضافة للريال حال انتقاله، وطريقة لعبه تتناسب كثيراً مع الملكى".

وأوضح أبو الدهب أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع من الدورى العام سيتم تأجيلها، ولن تقام فى الموعد المحدد لها متابعا: "المباراة ستؤجل أياً كانت الأسباب سواء زيادة أعداد مصابى كورونا فى كلا الفريقين أو أى سبب آخر".

وكشف نجم الأهلى السابق أن ما حدث لمنتخب الشباب فى تونس كارثة بكل المقاييس من جميع النواحى مواصلا: "أتوقع تحميل ربيع ياسين مسؤولية ما حدث فى تونس ويجب محاسبة كل مسؤول عن ما حدث وكان يجب تقدم اتحاد الكرة استقاتهم بعد هذه الأزمة".

وأكمل: "ربيع ياسين مدير فنى محترم ولديه خبرات كبيرة واجتهد فى إعداد هذا المنتخب على مدار العامين السابقين".

وتسير الأمور بين محمد صلاح، ومدربه كلوب من سيئ إلى أسوأ، بسبب إصرار الأخير على استبدال الفرعون المصرى من المباريات، أو عدم الاعتماد عليه أساسيا فى المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس،، ضمن الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكانت الأزمة الكبرى بين الطرفين هى منح يورجن كلوب شارة قيادة ليفربول إلى أليكساندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق، أمام ميتلاند بالجولة الأخيرة فى دورى أبطال أوروبا، وفى ظل وجود محمد صلاح على أرض الملعب.

وعلق صلاح على ذلك فى حوار له لصحيفة أس الإسبانية، "صراحة كنت محبطا لهذا الأمر، وتوقعت بأن أكون قائد الفريق، لكنه قرار المدرب وعلى تقبله".

وألمح صلاح إلى إمكانية رحليه عن الريدز نهاية الموسم الجارى، وقال: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث فى المستقبل، لكن حاليا كل تركيزى مُنصب على الفوز بالدورى ودورى أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقى".

وأضاف، "حاليا بإمكانى القول أن كل شىء فى يد النادى. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا فى ليفربول، وأكرر أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شىء فى يد إدارة النادى بشأنى".

محمد صلاح حصد جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز مرتين سابقا، ويتصدر الترتيب حاليا برصيد 13 هدفا، متفوقا على سون هيونج مين نجم توتنهام وكالفيرت لوين.