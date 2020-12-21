شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر: ربيع ياسين طلب سفر منتخب الشباب مبكرا خشية طلب الأندية لاعبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد ماهر، المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب طلب مغادرة الفندق، وقّع على إقرار بالخضوع لعزل منزلي، وحصل على البروتوكول الطبي، وكذلك حمزة علاء حارس المرمى، لكن باقي اللاعبين فضلوا استكمال فترة العزل في فندق الإقامة.

وقال وليد ماهر، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إنه سيتم إجراء مسحة ثانية خلال 5 أيام، وفضّلت البقاء مع منتخب الشباب في فندق الإقامة بدافع شخصي.

وتابع: أنه لم يكن متاحا تأجيل مباريات بطولة شمال أفريقيا والبعض ذكر أن الاتحاد التونسي، وضع بعض العراقيل أمام منتخب الشباب المصري، ولكن بالعكس كان وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسي على تواصل معنا ومساعدتنا.

واستطرد: "أعتقد أنه كان يمكن الموافقة على المشاركة بـ14 لاعبا في مباراة ليبيا، والحصول على استثناء للمشاركة بهذا الرقم من اللاعبين، ولا أعلم سبب الرفض والتمسك باللائحة".

وأوضح أن ربيع ياسين فضّل السفر باللاعبين مبكرا خشية من طلب الأندية للاعبيها مع بدء انطلاق الدوري المصري.