شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يشيد بدور مواطن مصرى فى مساعدة بعثة الاهلي بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الشكر إلى عمرو السحراوي، المقيم في النيجر، على المجهود الكبير الذي بذله مع بعثة الأهلي، وحرصه على التواصل والمتابعة المستمرين من أجل إنهاء كل الترتيبات وتذليل جميع العقبات، والتنسيق المستمر معه منذ تأهل فريق سونيديب إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص السحراوي على التواجد في مطار ديوري هاماني، من أجل متابعة كل الإجراءات الإدارية مع بعثة الأهلي، وتسهيل خروج البعثة والتحرك عبر وسائل التنقل التي تم حجزها، لتكون تحت تصرف بعثة الأهلي خلال وجودها في النيجر، ولحين انتهاء مهمة الفريق. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار ديوري هاماني بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

على جانب آخر، ينتظر مسئولو النادي وصول عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر، في ظل وجود رغبة في بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد فشل تسويقه في الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع الإدارة للإبقاء عليه وقيده في القائمة الحمراء.

ويرغب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر، في ظل عدم قناعته بالأنجولي جيرالدو، والذي يرغب في التخلص منه، في ظل فشله في استغلال كل الفرص التي أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.

ويوجد اهتمام من أول أغسطس الأنجولي ونادي برازيلي بالتعاقد مع جيرالدو في الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الأهلي، ووجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب في يناير القادم.