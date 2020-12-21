شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الليبى تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد الليبي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز بعدما أقصى هورسيد الصومالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بالقاهرة.

واختار الاتحاد الليبي ملعب استاد الإسكندرية لاستضافة مباراته أمام بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن تقام مباراة الإياب أخد يومي 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الإثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء.