- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الليبى تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد الليبي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل الفريق الليبي لمواجهة بيراميدز بعدما أقصى هورسيد الصومالي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بالقاهرة.
واختار الاتحاد الليبي ملعب استاد الإسكندرية لاستضافة مباراته أمام بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن تقام مباراة الإياب أخد يومي 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
وضمت قائمة بيراميدز كلا من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الاتحاد الليبى تصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.