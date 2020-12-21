شكرا لقرائتكم خبر عن منسق جازيللى التشادى: الفريق سيصل غدا وأتمنى تأهل الزمالك بدون لعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سالم محمد سالم، منسق فريق جازيللي التشادى في مصر، أن رئيس فريق جازيللى التشادى أكد أنهم سيأتون غدا في نفس الموعد لمواجهة الزمالك في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال منسق فريق جازيللي التشادى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الفريق التشادي سيتأجل حضوره للغد فى نفس الموعد، وفي انتظار حكم غد للوصول إلى مصر".

وأضاف سالم محمد سالم: هناك احتمال قائم لعدم حضور الفريق التشادي لمواجهة الزمالك، وأتمنى تأهل الزمالك للنهائي بدون لعب، لكن رئيس النادى أكد لى أنه قادم غدا في الواحدة فجرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الإثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.