إسماعيل يوسف عن صورة الخطيب وميدو: عادية.. لكن مشكلتها في التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الصورة التي جمعت محمود الخطيب رئيس الأهلي وأحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، كانت عادية ومنطقية بالنسبة له.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن المجال الرياضي في مصر بحاجة لمثل هذه التصرفات في الفترة الحالية.

وقال يوسف: "صورة الخطيب وميدو عادية وليس بها أي مشكلة، بل أننا نحتاج لها كثيرًا في الفترة المقبلة، فنحن بحاجة إلى الهدوء بعد الفترة الماضية".

وأكمل: "الأمر كان عاديًا بالنسبة لجماهير الأهلي، لكن مشكلة مشجعي الزمالك وأنا منهم هو توقيت الصورة، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من النهائي الأفريقي".

واختتم: "نحن بحاجة إلى الهدوء، ونحتاج للعدل أيضًا، جماهير الزمالك ترى أنها تتعرض للظلم وهناك عدم توازن للقوى، وهو ما نحتاج لعلاجه".