تأكد إصابة ٤ حالات كورونا بالمقاولون العرب قبل نتائج مسحة كاف

أكدت الفحوصات الطبية الجديدة التي خضع لها اللاعبين الذين ظهرت إيجابية عينتهم من فيروس كورونا بعد المسحة الأولى منذ إيام، إصابتهم بالفيروس. أظهرت الفحوصات الطبية الثانية، استمرار إيجابية عينة محمد سمير وباسم علي وسيف الدين

الجزيري لاعبي الفريق، بالإضافة لمحمد أبو العلا محلل أداء المقاولون العرب.

وتحسم مسحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نتائج فحوصات كورونا لذئاب الجبل، والتي أجراها الفريق ، أمس

الأحد، بالإضافة لخصمه النجم الساحلي التونسي عقب وصوله مطار القاهرة أمس، لتطبيق البروتوكول الطبي التي تلزمه الكاف، بإجراء مسحة طبية لبعثة الفريقين قبل ٤٨ ساعة من المباراة.

يستعد ذئاب الجبل لمواجهة النحم الساحلي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المقاولون، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

