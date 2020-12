بركات والحضري وجمعة على رأس لجان التحكيم في برنامج you are the star

انطلقت فعاليات الموسم الأول لبرنامج you are the star، بحضور كوكبة من النجوم الكبار، أصحاب التاريخ العريق في الكرة المصرية، وينتظر ظهوره إلى النور في رأس السنة الجديدة، على شاشة قناة النهار. وتضم لجان تحكيم انتقاء المواهب الكروية، نخبة من أبرز نحوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، بصحبة الإعلامية مي حلمي، بينما تقوم الإعلامية أمل صالح، بدور المذيعة الكروية، نخبة من أبرز نحوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، بصحبة الإعلامية مي حلمي، بينما تقوم الإعلامية أمل صالح، بدور المذيعةفي الكواليس مع المواهب المتنافسة على المسابقات. تقوم فكرة البرنامج على اكتشاف أفضل المواهب، من خلال لجنة التحكيم، ويجوب طاقم عمل متميز جميع أنحاء الجمهورية، عبر ٢٧ محافظة، للتنقيب عن المواهب، ومنح الفائزين عقود احتراف، مع فترات معايشة في أكبر الأندية الأوروبية، لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية.

