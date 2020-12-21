رفيق كابو: عبدالله السعيد الأفضل في الدوري.. وأتمنى اللعب بجوار شيكابالا

قال رفيق كابو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه بدأ ممارسة كرة القدم في قطاع الناشئين بالصفاقسي ولعب لفرق ترجي جرجيس واتحاد بن قردان والمنستيري.

وأكد رفيق كابو عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللعب في الاتحاد المنستيري أفضل محطاتي

الكروية في تونس، و كنت قريب من العودة للدوري التونسي بسبب رغبتي في اللعب ببطولات إفريقيا".وأضاف: "وكيلي أخبرني بأنني سألعب لفريق سموحة أثناء عطلتي في تونس مع العائلة، والدوري المصري أقوي من كل دوريات الاخري وأفضل من الدوري التونسي والمغربي".

وأشار: "الجماهير التونسية أكثر تعصبا من الجماهير المصرية ولا يوجد فريق بدون من غير جماهير، والملاعب المصرية هي الأفضل وتجعلني أشعر بأنني لا ألعب داخل إفريقيا".

وتابع: "لعبت مع علي معلول في فريق الصفاقسي ونتقابل بشكل مستمر في مصر، و أحب عبد الله السعيد وأراه اللاعب الأفضل في الدوري المصري".

وشدد: "فرجاني ساسي وعلي معلول أفضل اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، ألعب مع شيكابالا ولو لدقيقة واحدة وأعشقة منذ الصغر".