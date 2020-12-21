حقق النادي الأهلي أول لقب لبطولة كأس أمير قطر، وكان ذلك في عام 1973 على حساب الريان في المباراة التي انتهت بـ 6-1 تحت قيادة المدرب السوداني “محمد خيري”، ولا زالت هذه النتيجة هي أكبر نتيجة سجلت في المباراة النهائية.

ويفتخر نادي السد كونه أكثر الأندية القطرية تتويجاً ببطولة كأس أمير قطر برصيد 17 لقباً، ويُعد أنجح الأندية القطرية على الإطلاق، حيث يتزعم جميع البطولات هناك، فهو أكثر من حصد بطولة دوري نجوم قطر بفوزه بأربعة عشر لقباً، وأكثر من حقق بطولة كأس ولي العهد (والتي تحولت لاحقاً لإسم كأس قطر) حيث فاز بسبع بطولات، وأكثر من فاز ببطولة كأس الشيخ جاسم والتي حصدها 13 مرة، كما أنه الفريق القطري الوحيد الذي فاز ببطولة قارية، بتحقيقه دوري أبطال آسيا مرتان.

ويأتي نادي العربي فى المركز الثاني تتويجاً ببطولة كأس أمبر قطر وذلك برصيد 8 ألقاب، وللعربي قاعده جماهيريه من جميع الاجناس والاعراق في قطر وهذا مايميزه عن غيره من الانديه ويُعرف بلقب نادي الشعب بسبب كثرة جماهيره.

ويُعد نادي الريان أكثر الأندية وصافة لبطولة كأس الأمير قطر حيث احتل مركز الثاني 11 مرة، وتُوج بـ6 ألقاب، ويعتبر أحد المؤسسات الرياضية العريقة ليس في قطر أو الخليج فقط وإنما في الوطن العربي والقارة الأسيوية بأكملها.

يضم الجدول التالي بطل ووصيف كل نسخة من كأس أمير قطر منذ عام 1973 حتى الآن..

سجل البطولات | الفائزون ببطولة كأس أمير قطر عبر التاريخ

اقرأ ايضا..