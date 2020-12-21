تيمو فيرنر: الدوري الانجليزي أصعب مما كنت أتوقع!

إعترف الألماني تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أصعب من مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا).

صرح فيرنر 24/ عامًا/ الذي انضم لتشيلسي في أغسطس الماضي، قادمًا من لايبزج الألماني، لشبكة (سكاي سبورتس) بنسختها الألمانية اليوم الأحد “لم أكن أتخيل ذلك بعد”.

وأضاف فيرنر “بالطبع ، لقد أظهرت بالفعل أنه يمكنني إحداث الفارق في هذا الدوري. لكني خضت أيضًا بعض المباريات التي تجعلني مضطرًا أن أقول بصراحة: لم أفعل شيئًا. هذا الدوري أصعب مما كنت أعتقد.”

وسجل فيرنر أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، لكنه لم يهز الشباك في آخر خمسة لقاءات.

وأكد فيرنر “كنت أعرف الدوري الألماني (بوندسليجا) جيدًا ، كان بإمكاني قضاء بعض الوقت في المباراة. كنت أعرف بالضبط متى سوف أهاجم مرة أخرى”.

وأوضح اللاعب الألماني “دائمًا ما تتسم المباريات بالصعوبة بصفة مستمرة لأن المنافسين يتمتعون أيضًا بتدريب جيد للغاية ويتمتعون باللياقة البدنية”.

وخسر تشيلسي مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة أمام إيفرتون وولفرهامبتون، ليتراجع ترتيبه إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، قبل لقاء الفريق الأزرق مع ضيفه ويستهام يونايتد غدًا الإثنين في المرحلة المقبلة للبطولة، ورغم ذلك لم يفقد فيرنر الأمل في الفوز باللقب.

وأوضح فيرنر “أعتقد بالتأكيد أن لدينا فرصة جيدة للفوز بالبطولة. العديد من الفرق تكافح مع جدول المباريات الصعب”.

واختتم لاعب تشيلسي حديثه قائلًا “إذا وجدنا مستوانا مرة أخرى، ولم نتلق هزيمة لعدة أسابيع، سيكون لدينا فرصة بالتأكيد للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.