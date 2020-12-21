اخبار السعودية | مساعد مدرب الاتفاق يتعهد بهزيمة الفيصلي في الدوري

أكد أحمد المالكي مساعد مدرب الفريق الأول بنادي الاتفاق السعودي على أن فريقه سيخوض مواجهة الفيصلي برغبة الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري، وتعويض الخروج من مسابقة الكأس والتي جاءت بركلات الترجيح.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب الوسط حامد الغامدي مساء اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات بالنادي؛ للحديث عن استعدادات الاتفاق لمواجهة نظيره الفيصلي بعد غد الثلاثاء في الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المالكي :”نعتذر للجمهور الاتفاقي للخروج من مسابقة الكأس والذي حاولنا خلاله تقديم كل شيء، ولكن لم يحالف فريقنا الحظ سواء في الوقت الأصلي والإضافي أو حتى ركلات الترجيح “.

وودع الاتفاق مسابقة الكأس عقب خسارته أمام الفيصلي 8 / 9 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأضاف:” نلتقي مع الفيصلي مرة أخرى ولكن في مسابقة الدوري، وبالتالي فهو لقاء هام أمام منافس قوي، وسنسعى خلال المواجهة في مواصلة الأفضلية والعودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث”.

من جانبه شدد حامد الغامدي لاعب الفريق على جاهزية زملائه لمواجهة الفيصلي والتي سيقاتل فيها فريقه من أجل الظفر بالنقاط الثلاث. وقال:” طوينا صفحة الكأس وتركيزنا منصب حاليًا في الدوري، ونسعى أن نحافظ على الحالة الفنية الإيجابية وترجمتها باقتناص الفوز من خارج الديار”.