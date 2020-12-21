ماذا قال مورينيو بعد خسارة توتنهام من ليستر سيتي؟

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير عن أسفه لخسارة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي اليوم الأحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل توتنهام نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة بالمسابقة، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في الموسم الحالي والثانية على التوالي، عقب خسارته صفر / 2 أمام ليستر في المرحلة الرابعة عشر للبطولة.

تجمد رصيد توتنهام، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي بتعادله مع كريستال بالاس وخسارته أمام ليفربول ثم ليستر، عند 25 نقطة في المركز الخامس، بفارق ست نقاط خلف ليفربول (المتصدر).

وافتتح ليستر التسجيل عبر لاعبه جيمي فاردي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء تم احتسابها بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد مدافع توتنهام هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.

وقال مورينيو عقب المباراة “لقد كانت مباراة غريبة حقًا”.

وأضاف مورينيو “لقد خسرنا المباراة بعدما سجل الفريق المنافس هدفًا من ركلة الجزاء وهدفًا عكسيًا سجلناه بالخطأ في مرمانا”.

أوضح المدرب البرتغالي “إنها مباراة لم تشهد قيام حارس مرماك بأي تصد، لكنها مواجهة لم نلعبها بشكل جيد”.

وواصل مورينيو حديثه قائلًا “كنا نستحق الفوز على ملعب ليفربول في المباراة الماضية، وكان ذلك سيجعل الأسبوع رائعًا بالنسبة لنا لأنه لم يقم أحد بذلك منذ فترة طويلة. كان الفريق رائعًا في ليفربول. الآن، إذا نظرت إلى جدول الترتيب، فالجميع موجود في المقدمة”.