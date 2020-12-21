ريال مدريد يواصل مسيرة الانتصارات ويقفز لوصافة الليجا 

واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه القوية في الفترة الأخيرة وفاز على مستضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



الفوز جعل الفريق الملكي يرتقي إلى الوصافة برصيد 29 نقطة متساوياً في النقاط مع جاره وغريمه أتلتيكو مدريد المتصدر ومتأخراً عنه بفارق الأهداف.



واستهل الريال المباراة بقوة مسجلاً هدفين خاطفين عن طريق نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة السادسة والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 13، فيما أحرز كيكي هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 28.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع أحرز لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للضيوف.



من جانبه، تجمد رصيد إيبار بذلك عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.



ويدين ريال بالفوز الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي واصل تألقه تسجيلا وتمريرا، مخففا المزيد من الضغط عن مواطنه المدرب زين الدين زيدان الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه الشهر الماضي بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز، ما دفع وسائل الإعلام المحلية للحديث عن التخلي عنه والاستعانة بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أو الهداف السابق للفريق راوول غونزاليس.



وبفوزه التاسع هذا الموسم، أوقف ريال سلسلة من خمس مباريات متتالية لإيبار من دون هزيمة، وحقق فوزه الرابع على منافسه منذ الهزيمة المذلة التي تعرض لها أمامه بثلاثية نظيفة على أرضه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حين مني بهزيمته الوحيدة ضده من أصل 13 مواجهة بينهما حتى الآن في "لا ليغا" (مع مباراة الأحد).



وكانت البداية مثالية لريال الذي غاب عنه البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب المرض والبلجيكي إدين هازار لعدم استعادته كامل لياقته البدنية، إذ افتتح التسجيل من محاولته الأولى في الدقيقة السادسة عبر المتألق بنزيمة بعد تمريرة متقنة من البرازيلي رودريغو، رافعا رصيده الى 11 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.



وكما جرت العادة في الآونة الأخيرة، تحول بنزيمة الى دور صانع الألعاب ومرر كرة الهدف الثاني بعدما تقدم في الجهة اليمنى وعكس الكرة الى الكرواتي لوكا مودريتش الذي أطلقها جميلة في سقف الشباك (13).



ومن خطأ في منتصف فريقه للوكاس فاسكيس، وصلت الكرة الى كيكي غارسيا الذي أطلقها لولبية رائعة مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى البلجيكي تيبو كورتوا (28)، معيدا أصحاب الأرض الى أجواء اللقاء.



وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لإلغاء هدف جميل لبنزيمة (36)، بقيت النتيجة على حالها مع دخول اللاعبين الى استراحة الشوطين.



وبدأ إيبار النصف الثاني من اللقاء بطريقة أفضل من ريال لكن الأخير دخل تدريجيا في الأجواء وهدد مرمى مضيفه لكن من دون نجاعة، قبل أن يسمح للأخير بتهديده في الدقائق الأخيرة إلا أن القائد سيرخيو راموس ورفاقه أفلتوا في نهاية المطاف من التعادل وحسموا الأمور لصالحهم بهدف ثالث في الوقت القاتل سجله فاسكيس بعد أن تبادل الكرة مع بنزيمة إثر هجمة مرتدة سريعة (2+90).



المصدر: بي إن سبورت