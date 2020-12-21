رونالدو يتسلم القدم الذهبية.. تعرف أكثر على الجائزة صور

الإثنين 21 ديسمبر 2020

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، جائزة القدم الذهبية، الأحد، والتي فاز بها، مطلع الشهر الجاري.



ونال رونالدو الجائزة متفوقًا على منافسيه: ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، ونيمار، وسيرجيو راموس، وسيرجيو أجويرو، وجورجيو كيليني، وجيرارد بيكيه، وأرتورو فيدال.

وقال رونالدو:“الحصول على جائزة القدم الذهبية شرف لي، وأنا سعيد لأن آثار قدميْ ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين“.

وأضاف:“أشكر الجمهور الذي صوت لي، وسأبذل قصارى جهدي دائمًا للعب بشكل جيد، وإحراز الأهداف“.

جائزة القدم الذهبية

واللاعب الذي ينال جائزة ”القدم الذهبية“ يترك آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وتُقدم جائزة ”القدم الذهبية“ كل عام عن طريق تصويت الجماهير على قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين، ومن أبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عامًا من العمر على الأقل.

ويمكن للاعب كرة القدم الفوز بجائزة ”القدم الذهبية“ مرة واحدة فقط، علمًا بأنها بدأت العام 2003، وفاز بها وقتها روبيرتو باجيو.

وبات رونالدو رابع لاعب من يوفنتوس يفوز بالجائزة بعد كل من: بافيل نيدفيد، وأليساندرو ديل بييرو، وجيانلويجي بوفون، وهو أكثر نادٍ يحصل لاعبوه على الجائزة.