شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يهزم وست بروميتش بثلاثية في عقر دراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات في البريميرليج، بعدما عاد من عقر دار وست بروميتش ألبيون، بانتصار كبير (3-0) مساء الأحد، في الجولة الـ14. ويدين «الفيلانز» بالفضل في هذا الفوز للنجم الهولندي، من أصول مغربية، أنور الغازي، الذي تكفل بتسجيل هدفين، والثالث من ركلة جزاء في الدقيقتين 5 و88.

وأحرز النجم البوركيني، بيرتراند تراوري، الهدف الثاني في الدقيقة 84. وتعرض لاعب وست بروميتش، جاك ليفرمور، للطرد في الدقيقة 37، بعد تدخل عنيف على جاك جيريلش، نجم أستون فيلا.

وبهذا، يعود أستون فيلا لسكة الفوز، بعد تعثر الجولة الماضية بالتعادل سلبيا أمام بيرنلي، ورفعت النقاط الثلاث رصيده للنقطة 22، ليحتل المركز التاسع، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام مانشستر سيتي.