شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد على رسالة بيليه: أرسل لك عناقًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي تمكن أمس السبت من معادلة الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي، بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بـ643 هدفا، الشكر لأيقونة السامبا على «رسالته الحنونة للغاية».
وجاءت تهنئة بيليه لميسي، عقب انتهاء مباراة برشلونة أمام فالنسيا (2-2)، في الدوري الإسباني. وقال ميسي، اليوم الأحد، عبر حسابه على «إنستجرام»: «شكرُا جزيلُا على رسالتك الحنونة للغاية يا بيليه، كان من الرائع رؤية ما تعنيه هذه الكلمات، القادمة من شخص كبير مثلك، أرسل لك عناقُا كبيرُا».
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