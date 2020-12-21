شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: لم أترك الزمالك.. قلبي وروحي وعقلي معه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يترك نادي الزمالك بعد قرار حل المجلس الذي كان يترأسه مرتضى منصور.
وأضاف خلال تصريحات متلفزة: «قلبي وروحي وعقلي مع الزمالك، أنا سأخدم القلعة البيضاء من أي مكان دون النظر لمناصب إدارية».
وأكد، أنه خلال فترته داخل مجلس إدارة الزمالك السابق، كان له دورًا فنيًا بصحبة أمير مرتضى، سواء عن طريق اختيار الصفقات، أو رحيل اللاعبين.
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