شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» يحول مواجهة النصر وضمك لـ«رديف بالملز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلوح في الأفق بوادر أزمة في حال عدم اكتمال جاهزية ملعب نادي النصر «مرسول بارك» من قبل شركة الصيانة التي تقوم بأعمالها منذ توقيع الإدارة النصراوية لعقد إقامة مباريات الفريق الكروي الأول محلياً وخارجياً مع شركة الوسائل التي فازت بمناقصة الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والذي سيحتضن مباريات العالمي لمدة 10 سنوات قادمة، إذ كانت الإدارة النصراوية حددت إقامة أول مباراة على ملعب «مرسول بارك» أمام فريق ضمك المقرر موعدها يوم (السبت) القادم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال عدم اكتمال جاهزية ملعب نادي النصر، فمن المتوقع أن تقام مباراته أمام ضمك على ملعب رديف الأمير فيصل بن فهد بالملز، نظراً لإقامة مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد يوم (السبت) القادم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإدارة النصراوية تسابق الزمن من أجل اكتمال جاهزية الملعب الجديد لاحتضان مباريات الفريق النصراوي محلياً وخارجياً.