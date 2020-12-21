شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» يحول مواجهة النصر وضمك لـ«رديف بالملز» والان مع التفاصيل
وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال عدم اكتمال جاهزية ملعب نادي النصر، فمن المتوقع أن تقام مباراته أمام ضمك على ملعب رديف الأمير فيصل بن فهد بالملز، نظراً لإقامة مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد يوم (السبت) القادم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإدارة النصراوية تسابق الزمن من أجل اكتمال جاهزية الملعب الجديد لاحتضان مباريات الفريق النصراوي محلياً وخارجياً.
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