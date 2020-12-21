شكرا لقرائتكم خبر عن هنريكي يظهر أمام الزعيم والان مع التفاصيل
من جانب آخر، أنهى المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمباراة الرائد في الدوري، إذ استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.
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