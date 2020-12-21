شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات حاسمة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعود الإثارة والندية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ٤ لقاءات مهمة مساء اليوم (الإثنين) ضمن لقاءات الجولة التاسعة، ففي حفر الباطن يستضيف فريق الباطن (سابع الدوري) نظيره فريق النصر (المركز الخامس عشر) عند الساعة 3:10 مساء، وفي الدمام يلتقي القادسية (سادس الدوري) بضيفه الهلال (متصدر الدوري) عند الساعة 5:30 مساء، وفي القصيم يواجه التعاون (ثامن الدوري) فريق الشباب (ثالث الدوري) عند الساعة 5:55 مساء. وتختتم لقاءات الليلة بلقاء الاتحاد (رابع الدوري) مع ضيفه الرائد (المركز الثاني عشر) عند الساعة 7:50 مساء.

الباطن × النصر

على ملعب نادي الباطن، يدخل صاحب الأرض فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه النصر وهو في المركز السابع برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات، ومثلها خسائر، وتعادلين، وله من الأهداف 13 وعليه 11 هدفاً. أما فريق النصر فإنه يدخل هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس عشر ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط حصدها من فوز وتعادل و6 خسائر، وله من الأهداف 8 وعليه 13 هدفاً. ويقف التاريخ بجوار النصر، إذ التقى الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر النصر في ٣ منها، فيما انتصر الباطن في لقاءين، وتعادلا في لقاء وحيد، وأحرز هجوم النصر 11 هدفاً، فيما أحرز هجوم الباطن 9 أهداف.

القادسية × الهلال

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يخوض فريق القادسية لقاءه أمام المتصدر الهلال بعد أن حقق الفريق نتائج إيجابية بتحقيقه 4 انتصارات، وتعادلا قفز بها للمركز السادس برصيد 13 نقطة، وله من الأهداف 10 وعليه مثلها. أما الهلال فإنه يعاني الأمرين بعد أن تعرض لخسارتين متتاليتين، الأولى في الدوري أمام الوحدة، والثانية أمام الفتح، وخسر معها لقبه كبطل لكأس الملك، فلذا فإنه يسعى من خلال لقاء الليلة للعودة لنغمة الانتصارات وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه على صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 13 وعليه 3 أهداف فقط، وسبق أن التقى الفريقان في 14 مباراة في دوري المحترفين، انتصر الهلال في 11 لقاء، وتعادلا في 3 لقاءات، ولم يتمكن القادسية من الفوز على الهلال في دوري المحترفين، واستطاع هجوم الهلال إحراز 27 هدفاً، فيما أحرز هجوم القادسية 10 أهداف فقط.

التعاون × الشباب

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه الشباب محتلاً المركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 6 وعليه 5 أهداف، ورغم أن التعاون يُعد ثاني أقوى دفاع، إذ استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، إلا أنه أضعف الفرق هجوماً، إذ أحرز هجومه 6 أهداف فقط في 8 لقاءات. أما فريق الشباب فإنه يخوض هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 14 وعليه 10 أهداف، وسبق أن التقى الفريقان في 20 لقاء في دوري المحترفين، تمكن الشباب من الفوز في 8 لقاءات، فيما فاز التعاون في 7 لقاءات، وتعادل الفريقان في 5 لقاءات، وتفوق هجوم التعاون في هز الشباك، إذ تمكن مهاجموه من إحراز 29 هدفاً، فيما أحرز هجوم الشباب 25 هدفاً.

الاتحاد × الرائد

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الرائد محتلاً المركز الرابع برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 11 وعليه 8 أهداف. أما فريق الرائد فإنه يخوض هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 13 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 20 لقاء، فاز الاتحاد في 15 لقاء، فيما انتصر الرائد في 4 لقاءات، وتعادلا في 5 لقاءات، وشهدت لقاءات الفريقين إحراز 84 هدفاً وكان لهجوم الاتحاد الحظ الأكبر، إذ تمكنوا من إحراز 54 هدفاً، فيما أحرز هجوم الرائد 30 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الفريقين انتهت بفوز الاتحاد 6/‏ 2.