شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الجريح ضيف ثقيل على الظفرة المتوهج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لتخطف الأضواء، حين تقام اليوم وغداً مباريات الدور ربع النهائي لأغلى المسابقات، ويشهد اليوم إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الظفرة والشارقة في الرابعة و50 دقيقة، بينما يلتقي في الثانية بني ياس مع الوصل في السابعة و45 دقيقة مساء.

وسيلاقي شباب الأهلي ضيفه الإمارات سفير أندية الدرجة الأولى، على أن يكون الختام في ملعب آل مكتوم بين النصر وضيفه عجمان صاحب المفاجأة الكبيرة في الدور الأول.

وستشكل مباريات اليوم وغداً، فرصة أمام الفرق من أجل تلميع الصورة والبحث عن تحقيق إنجاز بضمان الاستمرار في المسابقة، خاصة في ظل خروج 3 مرشحين من الدور الأول بعد وداع العين والوحدة والجزيرة مبكراً.

الظفرة × الشارقة

يرحل فريق الشارقة إلى الظفرة ليحل ضيفاً على أصحاب الأرض في استاد حمدان بن زايد بحثاً عن نيل بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لأغلى المسابقات، ويدرك الفريق الملكي أن كل العيون ستكون شاخصة اليوم نحو موقعته والظفرة الذي أثبت أنه «نجم» الكأس الأول في الموسمين الماضيين، حين بلغ النهائي مرتين على التوالي، وإن كان لم يوفق برفع الكأس الغالية.

ويحتاج الشارقة اليوم إلى تقديم كل ما في جعبته من أجل تجاوز مرارة الخسارة التي مني بها في الجولة العاشرة من الدوري، حين سقط في الشامخة بهدف دون مقابل، ليفتح أبواب الصراع للمنافسين على مصراعيها.

ويعول المدرب عبد العزيز العنبري على فاعلية الهجوم بقيادة الهداف ويلتون، وإن كان سيأمل أن يجد عناصر تشكيلته الثغرات التي تساعدهم على صنع الخطورة على مرمى صاحب الأرض.

ولن يتوانى المدرب ألكسندر عن اللعب بأسلوب «الدفاع المحكم» مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما بات ماركة مسجلة باسم فارس الظفرة الذي يحصد النتائج الإيجابية التي كان من ثمارها التأهل إلى ربع النهائي على حساب الجزيرة، إلى جانب التعادل مع الوحدة وشباب الأهلي والفوز على حتا في الجولات الثلاث الأخيرة من مسابقة الدوري، مستفيداً من قدرات الثلاثي الأجنبي الذي امتاز بالسرعة مع تواجد الأردني ياسين البخيت والبرازيلي دينيلسون والهولندي روشوفيل.

بني ياس × الوصل

سيبحث بني ياس الذي صنع «ملحمة» الفوز على الشارقة في دوري الخليج العربي، نقل تميزه الكبير إلى ساحة أغلى البطولات، وتكملة قصة النجاح التي حققها في 17 الحالي، حين يستقبل على أرضه اليوم ضيفه الوصل في مواجهة تحمل الكثير من التحديات بالنسبة إلى الفريقين.

ويأمل المدرب الروماني إيسايلا أن يتناسى لاعبو فريقه فوزهم المثير على الشارقة، والتركيز على مباراة اليوم، بحثاً عن تحقيق النجاح ببلوغ المربع الذهبي والاقتراب أكثر من التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيحاول المدرب مرة جديدة الرهان على الأسلوب الأمثل باستغلال قدرات الثنائي الهجومي سهيل النوبي والبرازيلي جواو بيدرو بعدما أصبح الثنائي مصدر الخطر والتهديد لمرمى المنافسين، في الوقت الذي حجز محمد شحدة بوناموس لنفسه اسماً في قائمة النجومية بعد الهداف المارادوني في شباك الشارقة.

ويمثل الثنائي خيمينز وسواريز، مصدر الثقل على مستوى قيادة الوسط، في حين يتكفل ساشا بقيادة وضبط إيقاع خط الدفاع وبناء سد أمام مرمى الحارس فهد الظنحاني.

أما الوصل الذي سيخوض ثاني المباريات تحت قيادة المدير الفني البرازيلي هيلمان، فلن يألو جهداً بضرب سرب من العصافير بحجر واحد.

ويريد الضيوف تحقيق العبور الناجح إلى مربع الكبار، وتذوق طعم الفوز الأول مع المدرب البرازيلي بعدما جاءت خطوة الفريق الأولى أمام الجزيرة تحت قيادته متعثرة بالخسارة، إلى جانب رد التحية للمنافس «السماوي» الذي دك مرمى «الفهود» برباعية في زعبيل في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وسيكون التأهل إلى ربع النهائي جرعة كبيرة من الثقة بالنسبة إلى الفريق الأصفر الذي سيراهن مرة جديدة على قدرات النجم ليما وتواجد فيجيريدو وإن كان الأخير لا يزال يظهر حيناً في المباريات ويغيب أحياناً على المستوى التهديفي على الرغم من دوره كمتحرك بين دفاعات المنافسين.