بعد أزمة كورونا في منتخب الشباب.. اتحاد الكرة يبحث إقالة ربيع ياسين من منصبه فور خروجه من العزل

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات ملف منتخب الشباب بعد الإطاحة به من بطولة شمال أفريقيا بشكل رسمي، بعد الانسحاب من البطولة بسبب ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في عدم خوض لقاء منتخب ليبيا في الجولة الأولى وتونس في الجولة الثانية واعتبار المنتخب منسحباً من المسابقة بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر له داخل اتحاد الكرة المصري قوله إن "الجبلاية" قد تقيل ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب فور تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر إسمه، أن التحقيق لازال جارياً في الوقت الحالي حول الأسباب التي أدت إلى ظهور عدد كبير من الحالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "ندرس الأمور بعناية مطلقة من أجل إصدار قرارات نهائية في هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة".

وتابع: "ننتظر قرارات الاتحاد الأفريقي فيما يخص مباراة تونس، خاصة أنه لم يتم إبلاغنا بالنتيجة النهائية الخاصة باللقاء، ومازال الأمر في الوقت الحالي داخل الكاف جاري لمناقشة الاحتجاجات التي قدمها جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني".

وقال المصدر: "هناك أصوات تنادي داخل الاتحاد بإعفاء ربيع ياسين المدير الفني للفريق من منصبه في منتخب الشباب، ولكن التحقيق لا زال جاريًا ومن الممكن إصدار قرار إقالته فور خروجه من العزل الصحي الذي يوجد فيه في الوقت الحالي".