شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "أى مدرب من الممتاز أ يشتغل فى الدورى ب مش هيشتغل بـ3 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادى طنطا، إن مشكلة ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب فى مصر سببه التنافس بين الأهلى والزمالك ودخل معاهم نادى بيراميدز الوافد الجديد، مضيفا: "أنا بقول لتامر النحاس أنت السبب في ارتفاع عدد اللاعبين في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: الوضع في الدورى "ب" صعب جدا والمنظومة كلها صعبة، وهات اى مدرب في الدورى الممتاز ينزل يشتغل في الدورى ب، والله ما هيشتغل بـ3 جنيهات، وحتى الآن ما فيش لاعب تقاضى مليما في نادى طنطا .

وتابع: اللاعبون يتحملون لأنهم يعرفون انه ظرف طارئ والجميع لم يتقاضى أي مبالغ لمرض الأستاذ فايز، ولم يكن لدى سوى 10 لاعبين منهم 4 مشيوا وانا لدى حاليا 6 لاعبين والحمد لله عملنا فرقة ولكنها تحتاج إلى الصبر، واتحاد الكرة كان مستعجل وتقريبا كانوا عارفين انهم ماشيين وظلموا أندية كثيرة جدا.