شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن أزمة منتخب الشباب وبيج رامى وتطفيش لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن أى بطولة تحصل عليها مصر عالميا تسعدنا فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصرى وتفوقه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ممدوح السبيعى أو بيج رامى الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، دخل أكثر من محاولة سابقة فى البطولة موضحا أن إحدى الشركات الراعية المصرية تابعت بيج رامى رياضيًا حتى وصوله إلى بطولة مستر أوليمبيا.

ولفت صبحى إلى أن بيج رامى شارك فى البطولة ممثلا لمصر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع رامى بشكل مستمر، وتم إعداده للبطولة بشكل كامل فى مصر مؤكدا أنه تواصل مع بيج رامى وسيصل مصر فى الـ26 من الشهر الحالى وسيتم استقباله فى المطار فور عودته من الولايات المتحدة وعمل حفل لتكريمه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن بيج رامى أصيب بكورونا، ولكنه تغلب عليه بعزيمته وقوته وتمكن من عبور الأزمة.

وعن أزمة منتخب الشباب قال صبحى: إن لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للتحقيق فى ملابسات أزمة منتخب الشباب، مؤكدا أن منتخب الشباب كان معه طبيب ولزيادة الاهتمام والعناية تم إرسال طبيب المنتخب الأول ومعه مساعديه وعناصر منتخب الشباب سنهم يسمح باللعب والمشاركة فى البطولات حتى العام 2024".

وعن انتخابات اتحاد الكرة القدم، أشار إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم صاحب قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات فى اتحاد كرة القدم مؤكدا أنه لإغلاق أى مؤسسة رياضية فى مصر بسبب كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها للوقاية من انتشار العدوى بالفيروس.

وعما يثار بشأن تطفيش لاعبى الزمالك، أكد أن اللجنة المشكلة لرئاسة الزمالك واللجنة التنفيذية يبذلان جهودا كبيرة لتوفير موارد للنادى ومن أجل استقراره.