إسماعيل يوسف: لم نضم لاعب من الأهلي إلا السعيد.. وما يقال غير ذلك "تداول إعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء لم تنجح في التعاقد مع أي لاعب من الأهلي خلال الفترة الماضية سوى عبد الله السعيد.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، كان ضمن اهتمامات الزمالك أيضًا.

وقال يوسف: "لم ننجح في التعاقد مع أي لاعب من الأهلي سوى عبد الله السعيد، وما يقال غير ذلك هو للتداول الإعلامي".

وأضاف: "لم نكن في حاجة للتعاقد مع لاعبين من الأهلي غير السعيد، كنا نحتاج لصانع ألعاب، نتعاقد مع اللاعبين بناء على احتياجاتنا وليس لرد صفقة بصفقة".

واختتم: "أحمد فتحي كان في الصورة ولكنه تراجع في الخطوات الأخيرة".