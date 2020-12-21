رئيس المسابقات السابق: رحلت لأنني لن أنجح في وجود أحمد مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، أنه فضل الرحيل عن منصبه بعد تولي أحمد مجاهد مسؤولية الإدارة خلفًا لعمرو الجنايني، نظرًا لصعوبة العمل في وجود الأخير.

وأشار مرزوق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن أسلوب إدارته لا يتوافق مع مجاهد، وهو ما دفعه لـ"رفع الحرج" حسبما وصف.

وقال مرزوق: "لا استطيع التعامل مع أحمد مجاهد، لذلك أردت رفع الحرج عنه وتقدمت باستقالتي، لدي أسلوب إدارة محددة أتولى المسؤولية وفقًا له".

وأكمل: "أسلوبي لن يتناسب مع مجاهد ولذلك رأيت أنني لن أنجح في وجوده وهو ما دفعني لتقديم الاستقالة، التعامل معه صعب وأنا لي طريقتي".

وأضاف: "كنت أعمل بشكل تطوعي، وهذا كان شرطي مما أدى لخلاف بيني وبين عمرو الجنايني ومحمد فضل اللذان أصرا على أن أتقاضى راتب".

وأوضح: "رغبتي في العمل التطوعي هو لفرض ما أريده، أما مثل أي عضو مجلس إدارة، وأي قرار أتخذه أذهب به للمدير التنفيذي للتوقيع عليه ومن ثم إعلانه رسميًا، ولا يخضع للتعديل من إدارة الاتحاد".

واختتم: "الأسلوب الذي أتبعه ونظام عملي لن يتناسب مع الإدارة الحالية للاتحاد، علاقتي جيدة جدًا مع مجاهد على المستوى الشخصي، ولكن العمل بيننا سيكون صعبًا".