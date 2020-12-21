الأولمبية: فيفا لا يستطيع تعطيل قانون مصر.. ولا انتخابات لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لن يتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري قبل نهاية يناير القادم.

وأشار حطب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إجراء الانتخابات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، يعد خرقًا لقانون الرياضة المصري.

وقال حطب: "طالما تخطينا اليوم الأخير في أكتوبر الماضي فلا يوجد انتخابات لاتحاد الكرة، وفيفا لا يمكنه تعطيل القانون المصري، هذا قولًا واحدًا".

وأكمل: "اللجنة الأولمبية لا تمتلك صلاحية إلغاء القوانين بعد تصديقها من مجلس النواب، نحن في دولة قانون ولذلك فلن يتم إقامة الانتخابات قبل نهاية يناير القادم".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قد أكد في تصريحات سابقة، سعيه لعقد جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية قبل نهاية يناير المقبل.

وأضاف حطب: "أتواصل مع أحمد مجاهد لخدمة الرياضة المصرية واتحاد الكرة وللوصول إلى الاستقرار حتى إجراء الانتخابات، ولكن ذلك وفقًا للقانون".

واختتم: "الانتخابات سبق وأن تعطلت من قبل، ويمكن تأجيلها لستة اشهر قادمة، لكن إجراء الانتخابات قبل ذلك هو خرق واضح للقانون ويؤدي لبطلانها".