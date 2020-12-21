وكيل جيرالدو: الأهلي لا يريد بقاءه.. ولا عروض حالية له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ترغب في الاستغناء عن موكله خلال الفترة المقبلة.

ونفى بن صالح في تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، ما يتردد عبر وسائل الإعلام في الساعات الماضية عن وجود عرضًا من بريميرو دي أجوستو الأنجولي للتعاقد مع جيرالدو.

وقال وكيل جيرالدو: "الأهلي يريد الاستغناء عن جيرالدو في الفترة المقبلة، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، لكنه لا يمتلك حاليًا أي عروض للرحيل".

وأكمل: "ما تردد عن وجود عروض من بريميرو دي أجوستو لضمه لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات، كما أن العرض البرازيلي الذي قدم له كان منذ فترة طويلة وغلق فترة الانتقالات حال دون إتمام الصفقة".

وأضاف: "كوكيل للاعب بالتأكيد أريد أن يشارك في المباريات مع الأهلي، فهو قوي وممتاز ودولي مع منتخب أنجولا وتأسس في البرازيل، لكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق".

واختتم: "احترم القرارات الفنية سواء للمدرب الحالي للأهلي أو السابق ولكن لا أعرف لماذا لا يشارك جيرالدو مع الفريق، خاصة أنه يشعر بالراحة بين صفوفه".