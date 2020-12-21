"شرطان للرحيل".. الزمالك يعلن موقفه من بقاء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لن يرحل إلا إذا توفر البديل المناسب له.

وعلّق أشرف قاسم على رحيل مصطفى محمد في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"مصطفى محمد يعتبر حاليًا أفضل مهاجم في مصر".

وأضاف :"من الصعب الاستغناء عن مصطفى محمد في التوقيت الحالي خاصة أن الفريق مقبل على عدة بطولات سواء دوري أبطال أفريقيا إلى جانب الدوري وكأس مصر".

وواصل :"رحيل مصطفى محمد عن الزمالك لن يتحقق إلا إذا تواجد البديل المناسب له خاصة أنه لا يوجد سوى هو ومعه عمر السعيد في الهجوم".

وأكمل :"الزمالك لن يستغنى عن مصطفى محمد إلا إذا تلقى عرضًا مناسبًا يليق باللاعب والنادي، صحيح أن اللاعب لديه الطموح للاحتراف لكن الزمالك يريد المنافسة على البطولات".

وأنهى :"دور اللجنة الحالية هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

وكانت قناة نادي الزمالك كشفت عن طلب نادي نانت الفرنسي للحصول على خدمات مصطفى محمد، في المقابل كان مصدر لـ"الخليج 365" صرح أن العرض الفرنسي يقدر بـ2.5 مليون يورو.

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم لاعبي الزمالك في التوقيت الحالي بعدما خاض ثلاث محطات على سبيل الإعارة بداية من طنطا والداخلية وأخيرًا طلائع الجيش.

واستطاع نجم المنتخب الأوليمبي المصري ومنتخب مصر أيضًا أن يحقق ثلاثة ألقاب مع الزمالك في موسمه الأول بواقع السوبر الأفريقي إلى جانب السوبر المصري وكأس مصر.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضين من الدوري التركي وتحديدًا من فنربخشة وجالاتا سراي إلا أن المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور رفض رحيل اللاعب قبل الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا والذي خسره الأبيض من أمام الغريم الأهلي بهدف مقابل هدفين.