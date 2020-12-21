مصدر بالمقاولون العرب: النحاس سليم ونتائج مسحة الكاف اليوم

أكد مصدر بنادي المقاولون العرب، بأن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل ، سليم ولا يعاني من فيروس كورونا.

أضاف المصدر بأن النحاس لا يعاني من كورونا، وأن نتيجة المسحة التي قام بها الفريق لم تكن واضحة، وعليه أجروا مسحة جديدة أخرى، أظهرت سلبية الكثير من جاءت عنيتهم إيجابية من ضمنهم النحاس، مشددًا بأن مسحة

الكاف التي قام بها الفريق أمس الأحد، الخاصة بالكاف ستظهر غدًا الإثنين، وتحسم الأمر.

أوضح أن سبب إجراء الفريق لمسحة كورونا الأولى التي أظهرت إيجابية ١٣ حالة في البداية، كانت بعد تأكد من إصابة الجزيري منذ أيام، وعليه قام الفريق بالمسحة، من أجل الاطمئنان

على باقي اللاعبين وسلامتهم.

أضاف بأن محمد سمير مدافع المقاولون وباسم علي والجزيري تأكدت إصابتهم بعد المسحة الثانية التي قاموا بها، بالإضافة لمحمد أبو العلا محلل أداء الفريق.

وخضع فريق المقاولون العرب لمسحة كورونا أمس الأحد، وبعثة النجم الساحلي التونسي أيضًا بعد وصولها مطار القاهرة أمس، ذلك قبل ٤٨ ساعة من خوض الفريقين لمباراتهما غدًا، يوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.