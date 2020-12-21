بكري سليم: الأزمة المالية سبب بيع مصر المقاصة عدد من لاعبيه

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد. وقال بكري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم". صدى البلد : "نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم". وأكمل: "إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة". وأتم: "المقاصة اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية". ورحل عن صفوف مصر المقاصة عدد من لاعبيه في الانتقالات الصيفية الماضية أبرزهم محمد ابراهيم وميد جابر ومحمد مسعد وصلاح امين ومحمد توني.

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