أشرف قاسم: عودة رزاق سيسيه من الإعارة غير مطروحة

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه غير مطروحة.

وقال قاسم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك، باتشيكو كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للزمالك في الانتقالات الشتوية". وأكمل: "من الصعب أن يستغنى

الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلا منه من الزمالك".

وأتم: "التأكيد اللاعب سيحتاج وقت لكي ينسجم مع الفريق بعكس رزاق الذي أصبح من نجوم الاتحاد".

تمسك أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، بوجود مصطفى محمد مع الفريق الابيض خلال تلك الفترة. وقال البرنس عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر

شاشة صدى البلد: "مصطفى محمد يملك طموح كبير ويرى دائما محمد صلاح امام عينيه. واردف: ولكن الزمالك لابد ان نوفر بديلا اولا قبل الاستغناء عنه لعدم الوقوع في ازمة بالمنطقة الهجومية، قرار رحيل مصطفى صعب، فهو من افضل المهاجمين في مصر ، فلابد ان يكون القرار هاديء ومدروس. وكشف: "مش حابب" مصطفى محمد يرحل هذا الموسم، ما زال امامه اولمبياد وفرصة كبيرة له ان يراه العالم اجمع. واتم: سنجلس مع مصطفى اليومين المقبلين وسوف نصل معه لحل يرضي جميع الأطراف.