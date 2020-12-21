أشرف قاسم يكشف آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي
وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب كبير وأفضل المهاجمين في مصر ورحيله سيكون بعد دراسة كبيرة".
وتابع: "رفضنا عرض احتراف مصطفى محمدفي فرنسا وننتظر عرض يليق باللاعب والنادي، ومصلحة النادي الأول ثم مصلحة اللاعب والوضع الحالي شائك، فلدينا مهاجمين فقط وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وليس من المنطقي رحيله في ظل الارتباطات الكثيرة لنادي الزمالك من بطولات محلية وقارية".
كما تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي
وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ندرس تعديل عقد مصطفى محمد من أجل ترضيته في الفترة المقبلة فهو من أهم اللاعبين داخل صفوفنا".
وتابع: "واتر بواليا لاعب كبير ولكن لم نتفاوض معه لأننا لم ندرس رحيل مصطفى محمد من الأساس من أجل التعاقد مع بديله".
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