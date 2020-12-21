حارس مرمى مانشستر يونايتد المجمد مطلوب في الدوري الأمريكي بتوصية من ديفيد بيكهام

يبدو أن حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، سرخيو روميرو يستعد لإنهاء كابوسه مع الشياطين الحمر؛ حيث ورد أن اللاعب الأرجنتيني يجري محادثات مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية أن روميرو يجري محادثات للانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة نادي إنتر ميامي.

وبحسب صحيفة الأثليتيك البريطانية، فإن نادي إنتر ميامي، الذي أسسه أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، يحرص على التعاقد مع الحارس الأرجنتيني خلال الميركاتو الشتوي القادم في يناير، وذلك قبل بدء الموسم الجديد للدوري الأمريكي في مارس المقبل.

وينتهي عقد روميرو مع مانشستر يونايتد في يونيو 2021، لذلك ستحرص إدارة الشياطين الحمر على الاستفادة ماديًا من وراء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، مما يعني أن نافذة انتقالات الميركاتو الشتوي في يناير القادم، من المرجح أن تكون آخر فرص النادي الإنجليزي للقيام بذلك.

ومع ذلك، يشير نفس التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية إلى أن تحديد سقف الرواتب في أمريكا، يمكن أن يتسبب في فشل الصفقة؛ حيث يبلغ راتب روميرو حوالي 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

كما ذكر التقرير أيضًا أنه، في حالة عدم تحقق الانتقال إلى الولايات المتحدة، قد تكون أوروبا وجهة محتملة للحارس الأرجنتيني، حيث يوجد ناد إسباني لم يُكشف عن اسمه يرغب في الحصول على خدمات وصيف كأس العالم 2014 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك روميرو مع مانشستر يونايتد منذ فوز الشياطين الحمر على فريق “إف سي كوبنهاجن” الدنماركي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) في أغسطس الماضي، كما تم استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن حارس مرمى سامبدوريا الإيطالي السابق، كان قريب من الانتقال على سبيل الإعارة إلى إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

لكن مانشستر يونايتد قام بتعطيل الصفقة؛ لأنهم لا يريدون تدعيم فريق منافس من نفس المسابقة، وهو ما أدى إلى قيام زوجة الحارس الأرجنتيني “إليانا جرسيو” بانتقاد إداراة الشياطين الحمر لعدم إظهار أي احترام لزوجها.

وعلى الرغم من الخلاف بين الطرفين، أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير مؤخرًا أن سرخيو روميرو لائق تمامًا ويتدرب جيدًا مع زملائه في الفريق.