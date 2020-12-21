لاتسيو يهزم نابولي ويستعيد توازنه وأتالانتا يضرب روما برباعية

استعاد لاتسيو توازنه بثنائية نظيفة في مرمى ضيفه نابولي، الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل لاتسيو حضوره مبكرًا بهدف جاء مع الدقيقة التاسعة، إثر كرة أرسلها آدام ماروسيتش داخل منطقة الجزاء، قابلها المهاجم تشيرو إيموبيلي برأسية متقنة داخل الشباك.



ورغم محاولات نابولي العديدة لتعديل النتيجة، إلى أن لاتسيو نجح في إضافة هدف ثان في الدقيقة 56، من كرة مررها تشيرو إيموبيلي إلى لويس ألبرتو، الذي سدد عن يسار حارس المرمى.



وعوض لاتسيو بهذا الفوز تعثره في الجولتين السابقتين، رافعًا رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثامن.



وبالمقابل تكبد نابولي هزيمته الثانية تواليًا بعدما سقط في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان، ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة يحتل بها المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى، قلب أتالانتا الطاولة على ضيفه روما وحول تخلفه الى فوز 4-1 بفضل البديل السلوفيني يوسيب إيليشيتش.



اعتقد روما أنه في طريقه لفوز ثالث على التوالي حين تقدم على مضيفه أتالانتا بهدف سجله البوسني إدين دزيكو بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية بتمريرة من الأرميني هنريك مخيتاريان، لاسيما أن المضيف بدا عاجزا عن الرد بغياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بمدربه جان بييرو غاسبيريني.



لكن النجم السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي غاب عن أتالانتا لفترة طويلة لأسباب مجهولة وسط تقارير غير مؤكدة عن معاناته من الاكتئاب، قلب الطاولة على فريق العاصمة بدخوله في الشوط الثاني وتمريره كرة هدف التعادل الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا بتسديدة صاروخية رائعة من داخل المنطقة (59)، ثم كرة التقدم من عرضية وصلت الى رأس الألماني روبن غوسنس الذي حولها في الشباك (70).



ووجه البديل الآخر لويس مورييل ضربة قاسية لروما بإضافة الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتجاوز الحارس أنتونيو ميرانتي والتسديد في الشباك الخالية (72)، قبل أن يكافأ إيليشيتش على جهوده بهدف رابع رائع في الدقيقة 85 بعد تلاعبه بالمدافعين الواحد تلو الآخر.



ومن المؤكد أن هذا الفوز سيمنح أتالانتا دفعة معنوية هائلة، لاسيما أنه دخل اللقاء بفوز يتيم في خمس مباريات، ووسط تقارير عن توتر الأجواء بين مدربه غاسبيريني وغوميز المرجح رحيله عن النادي الشهر المقبل.

المصدر: وكالات