الامارات | الوصل يحلم بتجاوز «صائد كبار الدوري» في الشامخة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحلم بتجاوز «صائد كبار الدوري» في الشامخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الساعة 19:45 من مساء اليوم نحو استاد الشامخة، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بين بني ياس وضيفه الوصل، في لقاء يدخله أصحاب الأرض مدفوعين بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في مسابقة الدوري أمام الكبار، العين والشارقة، وهو ما سيصعّب من مهمة ومسؤولية لاعبي «الإمبراطور» في الخروج ببطاقة التأهل.

وتصب كل المؤشرات في مصلحة «السماوي» لمواصلة التألق والنتائج الإيجابية، عطفاً على الأداء الذي ظل لاعبو الفريق يقدمونه في اللقاءات السابقة، كما أن الفريق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار، بعودة اللاعبين المصابين إلى قائمة الفريق، التي ستخلو في لقاء اليوم من أي غياب، ما عدا حسن المحرمي فقط بداعي الإيقاف.

وعلى الرغم من ارتفاع حظوظ الفريق في التأهل، إلا أن مدرب الفريق، الروماني دانيال إيسيلا، يخشى أن تنعكس الحالة المعنوية للاعبين بطريقة سلبية. وقال في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: «نحن متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الفوز الأخير على الشارقة، ولكن أتمنى ألا يؤثر فوزنا على مباراتنا أمام الوصل».

في المقابل، سيكون لاعبو فريق الوصل مطالبين بإظهار شخصية «الإمبراطور»، التي تتطلب منهم الدفاع عن حظوظهم في التأهل في لقاء اليوم، إذا ما أرادوا العودة إلى المسار الصحيح، إذ إن الخروج من البطولة سيشكل صدمة جديدة للجماهير، بعد سلسلة النتائج المتراجعة التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

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