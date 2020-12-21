الامارات | البولندي جوزول والصربية كولاريك بطلا «جارمن كويست حتا 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن البولندي جوزول والصربية كولاريك بطلا «جارمن كويست حتا 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج البولندي مارك جوزول بلقب فئة المحترفين للرجال النسخة الأولى من سباق «جارمن كويست حتا 2020»، الذي شهد مشاركة 300 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ونظمته شركة أرابيان إيبيك، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برعاية مغامرات حتا، وشركة جارمن العالمية.

ونجح مارك جوزول في إنهاء السباق في زمن قدره 2:4:32 ساعة، وتلاه في المركز الثاني البريطاني توم ووكر بزمن قدره 2:7:16 ساعة، وحلّ الصربي بوجان دورديك في المركز الثالث بزمن قدره 2:14:11 ساعة.

وتوجت الصربية إفانا كولاريك بلقب فئة المحترفين، بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 2:28:51 ساعة، متفوقة على النيوزيلاندية راشيل ديلاوني، بفارق خمس دقائق و50 ثانية، وحلّت البريطانية آيمي ميدلتون في المركز الثالث بزمن قدره 2:40:15 ساعة.

وفي فئة الهواة للرجال استحوذ البريطانيون على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حل ديفيد رايس في الصدارة، وجاء خلفه باول دروري وصيفاً، ثم جراهام بريور ثالثاً.

وفي فئة الهواة للسيدات جاءت الفرنسية ساندرين زاندوتي في الصدارة، تلتها البريطانية جيما براون في المركز الثاني، وحلت مواطنتها نيكي وودروف في المركز الثالث.وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن المشاركين تنافسوا في فئة المحترفين على مسافة 38 كيلومتراً، تنوعت بين الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 27 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة كيلومتر واحد، إذ أقيم السباق على ست مراحل.

وأضاف البيان: «تنافس المشاركون في فئة الهواة على مسافة 19.5 كيلومتراً، تنوعت بين سباق الدراجات الهوائية الجبلية لمسافة 13 كيلومتراً، والجري لمسافة 5.5 كيلومترات، والتجديف بالكاياك لمسافة كيلومتر واحد، وأقيم السباق على ست مراحل».

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