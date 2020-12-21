الامارات | مهدي علي: التأهل في الكأس سيعيد الثقة إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: التأهل في الكأس سيعيد الثقة إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، أهمية وصعوبة مواجهة «فرسان دبي» أمام الإمارات، غداً، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن فوز شباب الأهلي سيكون فرصة جيدة لاستعادة الثقة عقب خسارة الفريق أمام الفجيرة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

وقال مهدي علي، في مؤتمر صحافي، إن «هذه المباريات لا تقبل القسمة على اثنين، بينما تعد المباراة فرصة جيدة للاعبين لاستعادة الثقة بأنفسهم، وأتمنى أن تكون لهم ردة فعل والشعور بالمسؤولية في الملعب بعد الخسارة الماضية في الدوري، وعلينا تحقيق الفوز للوصول لنصف النهائي».

وعن مباراة الفريق الأخيرة أمام الفجيرة في الدوري، قال: «لم نحقق المطلوب في المباراة، ونحن الآن أمام مباراة مهمة أمام فريق متطور يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة ومدرب جيد، ولن تكون مواجهة سهلة، خصوصاً أمام فريق لعب كثيراً في دوري المحترفين ولا أعتبره من فرق الدرجة الأولى، لذلك علينا التركيز في المباراة والخروج بنتيجة إيجابية». وعن استعدادات الفريق للمباراة قال: «عقب مباراة الفجيرة استأنفنا التدريبات بعد يوم واحد بتمارين استرجاع اللياقة البدنية، ولدينا يومان نستعد خلالهما جيداً للمباراة، ولدينا بعض اللاعبين المصابين، مثل أحمد خليل وهيلدون ومحمد مرزوق وسالمين وكارتابيا، وهم يتلقون العلاج حالياً».

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