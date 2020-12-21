الامارات | جوجيكا: «الصقور» يتطلع إلى الأدوار المقبلة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجيكا: «الصقور» يتطلع إلى الأدوار المقبلة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوجيكا، المباراة التي ستجمع فريقه مع شباب الاهلي غداً في دور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، بانها ستكون داخل الملعب والمفاجآت فيها واردة، كاشفاً عن رغبته بقيادة «الصقور» إلى الأدوار المقبلة في البطولة.

وأكد في مؤتمر صحافي، أمس، أن مباريات الكؤوس تقبل كل الاحتمالات، وشباب الأهلي فريق كبير وسبق له الفوز بالبطولة أكثر من مرة ويعد من افضل الفرق بالدولة، ويقوده مدرب مواطن نجح مع منتخب الإمارات، وتابع: «لدينا رغبة في الاستمرار، ونحتاج الى تركيز عالٍ وإلى تعامل مختلف مع فريق يملك لاعبين جيدين في كل خطوطه».

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