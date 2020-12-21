شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يهزم ديجون ويزيد أوجاعه في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق موناكو على مضيفه ديجون، بهدف نظيف مساء اليوم الأحد، بالأسبوع الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعلى ملعب (جاستون جيرارد)، أحرز المهاجم الألماني كيفين فولاند، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15. بهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ديجون عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.
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