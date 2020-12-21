شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكشف التفاصيل الكاملة لإصابة «كومان» خلال مواجهة باير ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، أن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان لم يتعرض لإصابة خطيرة، خلال الفوز 2/ 1، على ملعب باير ليفركوزن مساء السبت.

وأوضح بايرن: «بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي كومان تعرض فقط لتمزق في أربطة الساق اليسرى».

وغادر «كومان»، 24 عامًا، الملعب في الدقيقة 33، لكن تقييم حالة إصابته يشير إلى عدم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويخوض بايرن مباراته التالية في الثالث من يناير المقبل أمام ضيفه ماينز.