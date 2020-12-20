شكرا لقرائتكم خبر عن «العديد» بطلاً لسباق أريلة للمحامل الشراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج «العديد» لحمد راشد محمد الرميثي بلقب سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت السبت، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وشهد السباق مشاركة واسعة من بحارة الدولة، ونجح البطل في إحراز المركز الأول وحصل على سيارة و240 ألف درهم جائزة مالية.

وحل «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني وحصل على جائزة مالية 210 آلاف درهم وسيارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «القرطاسي» لسعيد مصبح سعيد الشبلي وحصل على سيارة و200 ألف درهم، فيما حل رابعاً الظفرة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الخامس فكان من نصيب «هداد» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 140 ألف درهم، فيما حل سادساً «زلزال» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على جائزة مالية قدرها 130 ألف درهم، فيما حل سابعاً «مهاجر» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 125 ألف درهم، أما صاحب المركز الثامن فكان «مفارج» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أيضاً وحصل على 120 ألف درهم، وتاسعاً جاء «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم، وعاشراً حل «أطلس» لأحمد راشد جمعة راشد السويدي وحصل على 110 آلاف درهم.

وتَوَّجَ الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن الرعاية ضاعفت من قيمة الحدث وأعطته رونقاً وقيمة خاصة للغاية.

ووجه الشكر للجهات الحكومية وشركاء النادي على الدعم والمساهمة في نجاح كافة الأحداث التي تقام تحت مظلة «أبوظبي الشراعي»، مؤكداً أن الجميع يقوم بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل.